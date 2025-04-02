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Новости 19:47

Беглов: Смольный запустит еще один набор на программу "Время героев"

фото ЗакС политика Беглов: Смольный запустит еще один набор на программу "Время героев"

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что в городе запустят второй набор участников специальной военной операции, которые хотят попасть на государственную службу в органы исполнительной власти в рамках программы "Время героев Санкт-Петербурга". Об этом глава города объявил в своем Telegram-канале 2 апреля. Заявки будут приниматься со 2 апреля по 31 мая. 

Решение было принято на заседание общественного совета программы. На нем были утверждены финалисты программы, которые поступят на обучение в Корпоративный университет администрации Петербурга. Учеба начнется в апреле и продлится один год. Губернатор в своих соцсетях отметил, что уровень участников высокий и у города "есть потребность" в таких кадрах. Число финалистов Беглов не уточнил. 

"Уверен, в мирной жизни военнослужащие смогут проявить себя не хуже, чем на передовой. Это истинные патриоты, упорные, решительные, рассудительные люди, и наш долг — помочь им раскрыть свой потенциал здесь, на гражданке", - прокомментировал в свои соцсетях итоги заседания совета спикер Заксобрания Александр Бельский, который также присутствовал на мероприятии. 

Напомним, на финальном этапе в Смольном рассказали, что отобрали порядка 90 претендентов для участия в программе. За время первого набора сроки подачи заявок продлевали. 

Городская программа "Время героев Санкт-Петербурга" появилась после того, как президент Владимир Путин поручил регионам распространить действие федерального проекта на регионы. Аналогичная инициатива сейчас начинает работу в Ленинградской области.

Константин Леньков / Фото: Смольный


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