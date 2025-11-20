Минтранс призвал не запрещать электросамокаты в регионах

Региональным властям рекомендовали не вводить запреты на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил 20 ноября "Коммерсант" со ссылкой на письмо заместителя главы Минтранса России Алексея Шило. В документе отмечается, что в ряде субъектов РФ действуют "нерациональные запреты" на использование электросамокатов.

По данным министерства, ограничения противоречат рекомендациям ведомства и не соответствуют положениям Транспортной стратегии России до 2030 года. В связи с этим регионам предложено рассмотреть альтернативные меры: поддерживать развитие сервисов аренды электросамокатов и формировать необходимую инфраструктуру, включая предназначенные для СИМ парковки.

В Петербурге действует ряд ограничений для электросамокатов. СИМ запрещено парковать в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города. Также введено ограничение скорости движения на электросамокатах до 10 км/ч для езды по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. Кроме того, комитет по транспорту Петербурга работает над внедрением системы контроля для курьеров на СИМ. По мнению чиновников, это должно обеспечить уровень безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил учредить Всероссийский день без электросамокатов. По его мнению, распространение СИМ на дорогах и тротуарах привело к ухудшению безопасности, увеличению углеродного следа из-за производства, зарядки и утилизации аккумуляторов, а также к "захвату общественных пространств".

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру