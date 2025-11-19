Четырбок: К строительству метро подходим с холодным рассудком и расчетом

Выделение средств на строительство метрополитена идет с учетом имеющихся возможностей, заявил 19 ноября депутат Законодательного собрания Денис Четырбок в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Другой участник передачи, вице-губернатор Алексей Корабельников, сообщил о том, что город ведет переговоры с федеральным центром для увеличения финансирования строительства подземки. Заявления прозвучали в ходе обсуждения проекта бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

— Здесь есть мнение относительно того, что как можно больше необходимо выделять на строительство метро, но мы все-таки подходим здесь с таким холодным рассудком и расчетом, исходя из того, сколько все-таки мы можем реально освоить денег на конкретные нужды, — высказался Четырбок.

Депутат объяснил свою позицию тем, что в предыдущие годы средства, заложенные на строительство метро, "снимались и перенаправлялись на другие нужды" из-за того, что попросту не были освоены. По его словам, речь шла о суммах до 10 млрд рублей. В связи с этим Четырбок высказался за то, чтобы выделять деньги по итогам серьезных расчетов и с уверенностью, что "эти деньги действительно будут востребованы".

В свою очередь, Корабельников заявил, что проект бюджета предусматривает увеличение затрат на строительство метрополитена в течение всей следующей трехлетки. "Параллельно ведем работу с федеральным центром на предмет получения дополнительной финансовой поддержки, которая нам позволит ускорить темпы строительства метро", — добавил он и напомнил о планах дотянуть подземку до аэропорта Пулково и до города-спутника "Южный".

Ранее Заксобрание одобрило во втором чтении проект закона о бюджете на следующие три года. Из 34 поправок, поданных после первого чтения, до рассмотрения дошла 21 поправка. Из них 20 предложений поступило от депутатов, а еще одну внес губернатор Петербурга. Другие 13 поправок не получили одобрения бюджетно-финансового комитета и, соответственно, не добрались до рассмотрения бюджетной комиссии. Две из них исходили от депутата Ирины Ивановой, еще 11 представила фракция "Яблоко".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного