Скончалась экс-депутат МО "Озеро Долгое" Лариса Юшманова

В возрасте 77 лет скончалась Лариса Юшманова, депутат МО "Озеро Долгое" четвертого и пятого созывов. Она состояла в муниципальном совете с 2009 по 2019 год. О смерти сообщили в школе № 45 Приморского района 19 ноября. Юшманова возглавляла образовательное учреждение с 1988 по 2019 год.

"Мы всегда будем помнить ее невероятную энергию, глубокую мудрость, принципиальность и в то же время удивительную чуткость и доброту. Ее вклад в развитие образования в нашем городе, в становление и процветание школы № 45 невозможно переоценить", – говорится в сообщении школы.

Администрация школы выразила соболезнования родным и близким Ларисы Юшмановой.

Л. Юшманова впервые избралась в муниципальные депутаты в 2009 году. Она баллотировалась в совет МО "Озеро Долгое" от "Единой России". В 2014 году переизбралась в совет. Возглавляла комиссию по социальной политике.

