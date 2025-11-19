В Приморском районе выступили против строительства детсада на детской площадке

Глава Приморского района Богдан Заставный провел 19 ноября встречу с жителями квартала в районе пересечения Камышовой и Яхтенной улиц, недовольных планами строительства детского сада на месте детской и спортивной площадок. По оценке MR7, на встречу во дворе дома № 47 по Богатырскому проспекту пришли не менее 60 человек.

На встрече Заставный заявил жителям, что утвержденный ранее проект планировки территории открывает "только возможность строительства детского сада". При этом учреждение, по его словам, начнут строить после 2028 года, что "сейчас далеко за пределами бюджета".

Горожане в ответ просили не трогать площадку, а детсад построить где-нибудь в другом месте. Часть пришедших выступали за включение территории в перечень зеленых зон, передает издание. Тем временем дети выстроились на горке с плакатами, призывающими сохранить площадку на прежнем месте.

После завершения встречи Заставный высказался о ее итогах в своем telegram-канале. "Внимательно выслушал все ваши опасения, предложения и мнения, которые звучали в ходе нашей беседы. Они абсолютно обоснованы и важны", — написал чиновник и пообещал обсудить услышанные предложения с комитетами Петербурга ради выработки "оптимального" решения. О результатах обсуждений он пообещал позже сообщить.

Как уточнил MR7, речь идет о единственной оборудованной зеленой зоне в квартале. Заметим, что 10 ноября губернатор Александр Беглов поручил районной администрации и муниципалам решить вопрос о переносе площадки на новое место по согласованию с местными жителями. Заявление прозвучало в ходе рабочего совещания с членами городского правительства, в ходе которого был одобрен проект планировки с проектом межевания территории под строительство детского сада. Как ожидается, учреждение будет вмещать 140 воспитанников.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Богдана Заставного