Действующий и бывший замглавы Тосненского района задержаны в Ленобласти

Следственный комитет отчитался 19 ноября о задержании заместителя главы Тосненского района Ленобласти и его предшественника по подозрению в махинациях с земельными участками, предназначенными для бесплатного предоставления льготным категориям граждан. Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, сотрудники районной администрации провели межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении и приступили к их продаже лицам, не имевшим право на покупку участков по льготным основаниям. Сама земля при этом предназначалась строго для выдачи льготникам. В итоге своими действиями чиновники могли нанести бюджету муниципального образования ущерб на сумму не менее 10 млн рублей.

Уголовное дело возбудили после приема, проведенного руководителем СУ СК по Ленобласти Сергеем Сазиным. К нему обратились многодетные семьи и жена участника СВО, которые пожаловались на проблемы с получением земли.

"Несмотря на то что указанные лица, имеющие особый социальный статус, состоят на учете на предоставление земельных участков и ранее неоднократно обращались в органы местного самоуправления, каких-либо мер по соблюдению их прав со стороны уполномоченных органов не принято", — рассказали в Следкоме.

По информации 47news, землю в Шапках разделили на 61 участок. Внимание следствия привлекли примерно 10 из них.

В рамках уголовного дела СК и УФСБ провели обыски в администрации Тосненского района и по местам проживания фигурантов. Обоим задержанным готовятся предъявить обвинение, в суде следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Андрей Казарлыга / Фото: СУ СК по Ленинградской области (скриншот видео)