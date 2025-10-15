ЗакС, домашние животные и вейпы

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга снова начали обсуждать проект городского закона об ужесточении правил содержания домашних животных и о штрафах за их нарушение. Другой темой заседания стала инициатива о распространении мер по профилактике курения табака, использования вейпов и употребления никотинсодержащих жидкостей.

Снова про собак

Через год после принятия законопроекта в первом чтении депутаты вернулись к инициативе о правилах содержания домашних животных. Готовящиеся новшества в законодательстве в основном затронут владельцев собак. Собаководов хотят обязать выгуливать питомцев с поводком и намордником, если те выше 40 см в холке. Для нарушителей депутаты готовят штрафы. Еще собаку нельзя будет выгуливать пьяным, посещать с ней массовые мероприятия и приближаться к социальным объектам. Штрафы за каждое нарушение не превышают пяти тысяч рублей.

За весь год депутаты подготовили только семь поправок. Одна из них разработана членами рабочей группы, которая занималась подготовкой проекта, а остальные шесть — руководителем фракции КПРФ Ириной Ивановой. Впрочем, идеи коммунистки о смягчении возможных запретов поддержки не получили.

Единственная поддержанная депутатами поправка уменьшает расстояние, на котором с питомцем можно находиться возле школ, детсадов и других социальных учреждений. Изначально предлагалось запретить приближаться к ним менее чем на 10 метров — теперь это расстояние снизили до трех метров. Также в поправках есть различные технические изменения.

Депутат Денис Четырбок рассказал коллегам, что в проект закона не стали включать положение об обязательной регистрации домашних питомцев. Он заявил, что парламент намерен дождаться принятия необходимых нормативных актов на федеральном уровне.

Снова о вейпах

В очередной раз в стенах Мариинского дворца подняли тему вейпов и аналогичных устройств. Это произошло во время рассмотрения инициативы о наделении Смольного полномочиями по информированию о вреде табака и употребления никотинсодержащих веществ среди несовершеннолетних. По словам депутата Всеволода Беликова, который представлял инициативу, почти треть подростков время от времени использует вейпы и похожие устройства потребления никотина.

— Акцентуация в нашем законе — точно про здоровье, про перспективы и про устойчивый рост показателей, снижающих не только табакокурение, но и использование никотинсодержащей продукции, — выразил уверенность Беликов.

Депутат признался с трибуны, что сам курил порядка 40 лет, но сейчас очень строго относится к этой вредной привычке. В ходе дискуссии его коллеги напомнили о планах федеральных властей разрешить регионам самостоятельно решать вопрос о запрете продажи вейпов на территории субъектов. Беликов ответил, что вначале следует изучить возможные последствия такого запрета.

Разговоры о вейпах и вреде от них регулярно можно слышать в Заксобрании. Ранее депутаты приняли несколько инициатив об ужесточении этого рынка. Недавно председатель парламента Александр Бельский положительно высказывался о возможном запрете таких товаров в Петербурге.

На подпись губернатору

В ходе заседания петербургский парламент принял в третьем, окончательном чтении ряд законодательных инициатив и отправил их на подпись губернатору Александру Беглову. Так, депутаты закончили рассматривать законопроект о расширении направлений, на которые можно потратить средства регионального материнского капитала. Теперь эти деньги разрешат использовать для оплаты детских физкультурно-оздоровительных услуг.

Другая социальная инициатива, поддержанная в третьем чтении, посвящена квотированию рабочих мест для тех, кто содействовал Минобороны в зоне проведения специальной военной операции. Под действие закона подпадают как военнослужащие из добровольческих формирований, так и гражданские специалисты, включая врачей и водителей.

Наконец, ЗакС окончательно одобрил смену названия МО № 15. В скором времени на городской карте появится муниципальное образование "Суздальское". Заметим, что это переименование не станет последним: в сентябре на рассмотрение парламентариев поступил законопроект о смене названия МО № 72.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру