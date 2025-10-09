Бельский поддержал запрет вейпов в Петербурге

Председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский поддерживает запрет продажи вейпов в Петербурге. Об этом спикер заявил в интервью "Фонтанке.ру".

"Моя позиция — запрещать. Потому что неизвестно, что находится внутри. У меня у самого подрастают маленькие дети, и я переживаю за них", - сказал Бельский.

Спикер ЗакСа напомнил, что пока полномочия по регулировании продажи вейпов у регионов отсутствуют. При этом Бельский подчеркнул, что городской парламент будет обсуждать вопрос запрета торговли устройствам, когда субъектам дадут такое право.

Говоря о наполнении вейпов, спикер ЗакСа упомянул ситуацию "с одной актрисой", которую задержали в аэропорту Москвы. Напомним, в начале сентября в Домодево задержали петербургскую актрису Аглаю Тарасову. При досмотре у артистки обнаружили запрещенное вещество в вейпе, возбуждено дело о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ).

В конце августа президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о проведении эксперимента по полному запрету продажи вейпов в регионе. Позднее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев сообщил, что законопроект о праве регионов регулировать продажу вейпов направили на заключение в российское правительство.

Ранее в поддержку запрета продажи вейпов в Петербурге при предоставлении такого права городу высказался депутат ЗакСа Денис Четырбок ("Единая Россия"). Он подчеркнул, что к разработке инициативы хотят привлечь представителей бизнеса, специалистов комитета по здравоохранению, а также сотрудников комитета по образованию из-за популярности устройств среди школьников.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру