ЗакС намерен запретить продажу вейпов в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок заявил, что городскому парламенту следует воспользоваться возможностью по ограничению продажи вейпов на территории города, когда у регионов появится соответствующее полномочие. Заксобрание может приступить к разработке инициативы уже осенью, а принять - весной. Своим мнением он поделился с журналистами РБК 28 августа.

"Если такое право у регионов появится, мы должны им воспользоваться. Мы одними из первых в стране выступили с инициативой запрета продажи вейпов несовершеннолетним, и сделали это. Когда обсуждалась эта тема, коллеги поднимали вопрос, что можно в целом запретить продажу электронных устройств доставки никотина, поскольку вред от них в полной мере еще не изучен, таких исследований нет. Но врачи однозначно говорят, что ничего хорошего в использовании вейпов нет. Поэтому я лично сторонник запрета", — цитирует РБК слова Четырбока.

Парламентарий отметил, что к разработке инициативы планируется привлечь представителей бизнеса, а также специалистов из комитета по здравоохранению. Также депутаты намерены узнать мнение чиновников из комитета по образованию, поскольку, по его словам, вейпы становятся популярны среди учащихся.

Запрет на продажу, оборот вейпов и аналогичных курительных принадлежностей снова стали активно обсуждать после того, как президент Владимир Путин поддержал инициативу Нижегородского губернатора Глеба Никитина наделить регионы соответствующим полномочием. Проект федерального закона уже направлен в правительство.

Ранее Законодательное собрание Петербурга уже поддерживало федеральную инициативу о запрете продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей для них. За последний год в России уже приняли ряд мер по борьбе с распространением вейпов. Например, в феврале президент подписал закон о кратном увеличении штрафов за продажу таких товаров несовершеннолетним.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру