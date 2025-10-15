В ЗакСе приняли делегацию из Народной скупщины Республики Сербской

Мариинский дворец 15 октября с официальным визитом посетила делегация из Народной скупщины Республики Сербской во главе с ее председателем Ненадом Стевандичем. Гостей приняли председатель парламента Александр Бельский и депутаты Павел Иткин, Денис Четырбок и Вера Сергеева. Темой разговора стало межпарламентское сотрудничество и двусторонние отношения.

"Я рад возможности вновь сверить часы и обсудить совместные проекты по межпарламентской линии. Такие визиты – это не просто формальность, а яркое напоминание о прочной дружбе наших народов, о взаимном уважении и доверии, которые не подвержены изменчивой политической конъюнктуре", - цитирует слова Бельского пресс-служба петербургского парламента.

Стевандич в ответ пригласил депутатов из Петербурга посетить Баня-Луку, столицу Республики Сербской. Для этого он готов организовать торжественное заседание скупщины и предоставить Бельскому слово перед представителями регионального парламента. По итогам встречи стороны обменялись подарками.

Отметим, в марте 2024 года председатель Народной скупщины Республики Сербской встречался со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание