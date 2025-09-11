Законопроект о переименовании МО №72 внесли в ЗакС

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект о переименовании МО "№72", инициатива зарегистрирована 4 сентября. Новым названием муниципалитета хотят сделать "Муниципальный округ Николаевский".

Инициативу внес на рассмотрение депутатов муниципальный совет. Поправки вносятся в ряд законов Петербурга, включая законы о территориальном устройстве и об организации местного самоуправления. Вступление изменений в силу намечено на 1 января 2026 года.

В пояснительной записке говорится, что название "Николаевский" отражает "историческую связь территории муниципального округа № 72 с прохождением существующей железной дороги Московского направления (бывшей Николаевской), а также существование в 1920-30-х гг. в непосредственной близости от территории муниципального округа № 72 поселка Николаевский". Там же отмечается, что законопроект был подготовлен с учетом заключения Топонимической комиссии.

Решение о переименовании было единогласно принято депутатами МО на заседании 18 августа. До этого в паблике муниципалитета провели голосование с вариантами нового названия. В какой-то момент процедуру остановили из-за наплыва ботов. Часть местных жителей возражала против переименования и даже запустила голосование на сайте "Российская общественная инициатива", однако их доводы услышаны не были.

Напомним, что также избавиться от "номерного" названия намеревается МО "№15". Его хотят переименовать в "Суздальское".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру