Центр музейных и выставочных проектов обратился в суд с иском о банкротстве

АО "Центр музейных и выставочных проектов" подало заявление о признании себя банкротом, сообщил "Деловой Петербург" 25 февраля. Заявление появилось в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти 20 февраля.

Компанию создал в 2004 году комитет имущественных отношений. В частности, она работала над созданием исторического парка "Россия - моя история".

Генеральный директор компании Сергей Важенин в беседе с изданием заявил, что не располагает сведениями о причинах банкротства. При этом адвокат Александра Улезко сообщила "ДП", что в большинстве случаев компании подают на банкротство из-за неплатежеспособности и недостатка активов.

Из информации сервиса по проверке контрагентов и клиентов "Контур.Фокус" следует, что в 2024 году бюджет "Центра музейных и выставочных проектов" составлял 328,4 млн рублей, в то время как в 2021 он равнялся 770,5 млн. Чистая прибыль предприятия составила в 2024 году 6,5 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру