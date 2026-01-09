На участника схода против сноса ВНИИБ возбудили дело о хулиганстве

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) в отношении одного 54-летнего участника схода против сноса здания ВНИИБ в Выборгском районе, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 января. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

По версии силовиков, местный житель применил газовый баллончик против 21-летнего охранника, которого строительная компания наняла "с целью не подпускать активистов и жителей окрестных домов к сносу здания". Охранник обратился к медикам и в удовлетворительном состоянии был отпущен.

В сообщении ГУ МВД сообщается, что дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия. Согласно положениям Уголовного кодекса, эти действия подпадают под вторую часть 213 статьи, однако в сообщении полиции упоминается пункт "а" части первой статьи — хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения. В первом случае максимальное наказание может достигать семи лет лишения свободы. Во втором – до пяти лет лишения свободы.

Отметим, охранников нанимали через чаты о подработке. За каждую смену им обещали по четыре тысячи рублей. Градозащитники и местные жители, выступающие против сноса, заявляли о применении грубой силы со стороны охранников. О случаях задержания представителей строительной компании не сообщалось. В то же время в отделы полиции попали более десяти участников собрания. По информации ЗАКС.Ру, им вменяют административную статью об организации массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Рабочие приступили к сносу здания ВНИИБ утром 8 января. На следующий день демонтаж продолжился. Градозащитное сообщество добивалось сохранения здания последние шесть лет. На этом месте собираются построить многоэтажный жилой дом. О том, как начался снос ВНИИБ — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру