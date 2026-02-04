ЗакС, научно-техническое развитие и ветераны труда

Фото: ЗАКС.Ру

На заседании петербургского Законодательного собрания 4 февраля депутаты приступили к обсуждению федеральной инициативы о совершенствовании механизмов сохранения объектов культурного наследия. Также начали рассматривать законопроекты о принципах научно-технической политики города и порядке присвоения звания "Ветеран труда". Как прошло заседание — в материале ЗАКС.Ру.

Повестка заседания оказалась не самой содержательной, без резонансных инициатив и споров. Вопросы рассмотрели за полтора часа. Впрочем, депутаты все равно не торопились расставаться и долго обсуждали положения законодательства по связанным темам, не относящимся к инициативам напрямую.

Например, депутат Ирина Иванова, курирующая комиссию по промышленности, представила законопроект о корректировке городской нормы о научно-технической политике города. Документ состоит из трех пунктов и меняет некоторые формулировки. Вместо "развития науки, технологий и техники в Санкт-Петербурге" в законе напишут "научно-технологического развития". Изменения косметические, однако они продиктованы новинками федерального законодательства. Коллеги Ивановой решили обсудить, как это повлияет на финансирование отрасли и к чему приведут эти изменения. На дискуссию потратили около десяти минут.

Другой вопрос касался расширения оснований для присвоения звания "Ветеран труда". В городской закон вносят уточнение, что претендовать на это звание смогут лица, удостоенные наград Центрального банка. Документ также подготовили с учетом поправок на федеральном уровне. Депутаты решили уточнить у докладчика Александра Ржаненкова, куда, например, обращаться для получения звания "Ветерана труда", какие льготы оно дает и прочее. При этом закон, как отдельно напомнил Ржаненков в начале выступления, действует в Петербурге около 20 лет. Также парламентарии поинтересовались предоставлением региональных льгот гражданам, которые получили звание в одном субъекте РФ, но позже переехали в другой. Как правило, в таких случаях местные власти поддержку приостанавливают.

За основу приняли проект федеральной законодательной инициативы, связанной с порядком приспособления объектов культурного наследия к современному использованию. В частности, документ предполагает обязательное проведение изыскательских мероприятий при проведении таких работ. Инициатива подготовлена парламентами Петербурга, Архангельской области и Республики Карелия. Как отметила депутат Марина Шишкина, законотворцы могут наблюдать настоящее преображение Парламентской Ассоциации Северо-Запада из формальной структуры в реальный источник межрегиональных инициатив.

Еще одно письмо от петербургского парламента отправилось в Совет Федерации. Депутаты решили предложить верхней палате выдвинуть Николая Буянова в новый состав Центральной избирательной комиссии. Буянов заседает в ЦИК с 2016 года и, судя по всему, готов заниматься выборами еще пять лет. В основном на посту зампреда избиркома он выступает по вопросам, связанным с внедрением цифровых технологий.

Само заседание прошло в спокойной обстановке, в отличие от предыдущих, когда представители Смольного попадали под критику спикера Александра Бельского. В этот раз, наоборот, чиновников благодарили за работу. В начале заседания председатель парламента вручил грамоты и благодарности трем работникам городской администрации: главе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александру Ситову и его заместителю Тамаре Ломоносовой, а также первому заместителю руководителя комитета финансов Татьяне Пигольц.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру