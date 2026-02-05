Муниципал
Муниципал 5 февраля 2026, 11:25

МО "Пискаревка" предложило передать районам полномочия по санитарным рубкам

Лишить петербургские муниципалитеты полномочий по санитарной рубке деревьев предложило МО "Пискаревка", законопроект об этом поступил на рассмотрение Законодательного собрания. В случае принятия инициативы соответствующие обязанности автоматически перейдут к районным администрациям. Как объясняют авторы проекта, сейчас выполнение подобных работ обходится слишком дорого местным бюджетам.

Поправки вносятся в законы "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и "Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Санкт-Петербурге". В пунктах об организации благоустройства территории МО предлагается исключить из полномочий органов самоуправления проведение санитарных рубок и рубок ухода, а также удаление аварийных деревьев на территориях, не относящихся к зеленым насаждениям.

Обоснование предложения содержится в пояснительной записке к проекту. Авторы отмечают, что сейчас подобные работы финансируются из местных бюджетов по нормативу, который рассчитывается от площади благоустраиваемых территорий. При этом не учитывается плотность озеленения территорий внутри кварталов и средний возраст деревьев, а эти показатели сказываются на затратах.

В качестве примера муниципалы привели расходы МО "Пискаревка" на санитарные рубки в 2025 году. Местная администрация тогда потратила более 4 млн рублей на выполнение работ на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения. С учетом же внутриквартальных территорий в бюджете следовало предусмотреть не менее 12 млн рублей. Вместе с рубками на территории ЗНОП общая стоимость работ превышает 20 % всех затрат муниципалитета на благоустройство, причем в эту сумму не входят расходы на компенсационное озеленение, отмечают авторы.

"В целях обеспечения основной функции зеленых насаждений — рекреации и оздоровления, проектом устанавливается единый уполномоченный орган, ответственный за содержание зеленых насаждений на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений, что позволит более эффективно использовать зеленые насаждения внутриквартального озеленения", — говорится в пояснительной записке.

Сейчас районы уполномочены содержать объекты благоустройства на своей территории, не относящиеся к муниципалитетам, иным органам госвласти и третьим лицам. В том числе речь идет о содержании газонов на внутриквартальных территориях. Работами по благоустройству занимаются районные жилищные агентства. В случае принятия предложенного проекта полномочия по санитарным рубкам также перейдут на районный уровень.

Андрей Казарлыга


