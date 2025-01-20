В Петербурге повысили до 2,5 млн рублей выплату за контракт с Минобороны

Размер единовременной выплаты за заключение контракта с Министерством обороны увеличился в Петербурге до 2,5 млн рублей, сообщил 20 января Telegram-канал "Пресс-сек Красногвардейского". Это на 400 тысяч рублей больше, чем выплачивали добровольцам ранее.

"При заключении контракта в Петербурге единовременную выплату повысили до 2 500 000 рублей", — говорится в распространенном сообщении. В придачу к этой сумме заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты от 210 тысяч рублей ежемесячно за нахождение в зоне СВО. Это минимальная заработная плата, отмечается в группе пункта отбора по контракту в Красногвардейском районе.

До последнего времени заключивший контракт в Петербурге мог рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 2,1 млн рублей. Подобная сумма была установлена в августе 2024 года.

Фото: Минобороны РФ