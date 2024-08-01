Власти Петербурга пообещали 2,1 млн за заключение контракта с Минобороны

Власти Петербурга обновили сообщение о единовременной выплате при заключении контракта с Министерством обороны, обратила внимание "Фонтанка". Теперь желающим предлагают 2,1 млн рублей.

Указанная сумма формируется совокупно из регионального и федерального бюджета. Региональная единовременная выплата составляет 1,7 млн рублей, еще 400 тысяч рублей предоставляет российская казна.

Также Смольный обещает военнослужащим заработную плату в размере 210 тысяч рублей ежемесячно. Речь идет о деньгах за нахождение в зоне СВО.

В конце июля городские власти уже увеличивали размер выплат за заключение контракта. Последние несколько дней она составляла 1,8 млн рублей.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о том, что единовременная выплата за заключение контракта с 1 августа по 31 декабря 2024 года составит 400 тысяч рублей. В тексте документа содержится обращенная к главам регионов рекомендация изыскать возможность доплачивать контрактникам из бюджетов не меньше названной суммы.

Фото: Минобороны России