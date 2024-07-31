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Новости 10:39

Путин подписал указ о единовременных выплатах участникам СВО

фото ЗакС политика Путин подписал указ о единовременных выплатах участникам СВО

Заключившие контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года участники СВО смогут получить единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей, следует из текста указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получателями выплат названы мобилизованные, призывники и иные граждане России и иностранцы, заключившие контракт с Минобороны на год и более.

Указ также содержит рекомендацию руководителям регионов установить и выплатить таким контрактникам не менее 400 тысяч рублей "за счет средств субъектов Российской Федерации".

Ранее в Петербурге увеличили единовременную выплату при заключении контракта до 1,8 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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