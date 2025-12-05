Вице-губернатор Ленобласти о платных парковках в Мурино и Кудрово: Вопрос назрел

Власти Ленинградской области допускают появление платных парковок в Кудрово и Мурино. Вице-губернатор по вопросам транспорта Ленобласти Денис Седов в интервью "Коммерсантъ Северо-Запад" заявил, что этот вопрос "уже назрел". При этом никаких конкретных дат и сроков чиновник не назвал, подчеркнув, что эта тема требует тщательной проработки.

Седов добавил, что платные парковки не являются "бедствием". Как отметил чиновник, у местных жителей появится возможность оформить льготное парковочное разрешение, а люди, приезжающие и оставляющие на время машины, будут платить за возможность припарковаться. Он также добавил, что система платных парковок в Кудрово и Мурино положительно скажется на доступности дворов проезда машин экстренных служб.

"В таких локациях, как Мурино и Кудрово, вопрос платных парковок уже назрел. Там пожарная машина не может проехать к домам. Все эти вопросы необходимо дорабатывать и всерьёз заниматься организацией парковочных пространств. Но решения должны приниматься только исходя из комфорта жителей", — заявил вице-губернатор.

В октябре губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил создать систему платных парковок в центральных районах туристических городов к маю 2026 года. Это может затронуть Выборг, Гатчину и Шлиссельбург. Кроме того, глава региона анонсировал создание перехватывающих парковок в густонаселенных районах области и к подъездам особо охраняемых территорий.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру