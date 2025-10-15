Полиция выявила более 40 нелегалов на юге Ленобласти

Сотрудниками полиции выявлены в ходе рейда по Гатчинскому и Лужскому районам Ленобласти 43 иностранца с грубыми нарушениями миграционного законодательства, рассказали 15 октября в ГУ МВД по региону. Всего за два дня правоохранители обнаружили около 300 иностранных граждан, у большинства из них документы были в порядке.

Нарушителей доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности. Вопрос об их выдворении за рубеж решается.

Проверка проходила на территории жилых массивов в сельской местности. Всего во время рейда силовики посетили 13 многоквартирных домов и почти две тысячи домовладений в частном секторе.

Правоохранители регулярно отчитываются о результатах проведенных рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. В конце сентября в полиции рассказали о результатах проверки на стройплощадках, расположенных на юго-западе Петербурга. В тот раз из 300 рабочих треть увезли в отделы полиции для дополнительной проверки.

