Полиция проверила 300 мигрантов в ходе рейда по стройкам Петербурга

Около 300 иностранных рабочих подверглись проверке в ходе рейда по стройкам на юго-западе Петербурга, рассказали 29 сентября в ГУ МВД по региону. Треть из них доставили в отделы полиции для дополнительной проверки.

Главной целью рейда стало выявление нарушений миграционного законодательства, а также иных правонарушений со стороны мигрантов. Дополнительная проверка потребовалась 98 рабочим, у которых не нашлось при себе необходимых документов о законности пребывания в России и работы здесь.

Как выяснилось, 48 мигрантов числились трудоустроенными в других организациях и потому права работать на стройке не имели. Миграционная служба решает вопрос об аннулировании их трудовых патентов. У других 24 рабочих обнаружили проблемы с регистрацией, их привлекли к административной ответственности. Пятерым иностранцам вручили уведомления о запрете въезда в Россию.

"Решается вопрос об их выдворении за пределы страны", — добавили в полиции.

Петербургские правоохранители регулярно отчитываются о проведенных рейдах по выявлению нелегальных мигрантов. В середине сентября полиция сообщила о 43 нелегалах, обнаруженных на стройках в Шушарах.

Андрей Казарлыга / Фото: ГК МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)