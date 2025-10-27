БФК рекомендовал ЗакСу принять проект бюджета за основу

Члены бюджетно-финансового комитета проголосовали 27 октября за то, чтобы рекомендовать Законодательному собранию принять в первом чтении проект бюджета Петербурга на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. На заседании своим выступлением отметился глава Контрольно-счетной палаты Константин Желудков, который рассказал о случаях завышения цен при закупках.

С докладом на заседании БФК выступила глава комитета финансов Светлана Енилина, которая вкратце рассказала об основных параметрах документа. Предполагается, что в 2026 году доходы казны составят 1,453 трлн рублей при расходах на уровне 1,642 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 188,8 млрд рублей.

В структуре расходов бюджета почти четверть (23%) средств планируют выделить на развитие транспортной системы. "С 2022 года расходы в госпрограмму развития транспортной системы занимают лидирующую позицию и с 2026 года составляют уже 384 млрд рублей", — отметила Енилина. В частности, предприятия общественного транспорта получат в следующем году из бюджета 166 млрд рублей, из которых на перевозку пассажиров предназначается 153 млрд, а еще 13 млрд пустят на обновление подвижного состава. Ремонт дорог, мостов и другой инфраструктуры потянет еще на 53 млрд рублей.

Расходы на развитие образования составят в 2026 году 343,1 млрд рублей, реализация госпрограммы по развитию здравоохранения потребует еще 235 млрд. Расходы на госпрограмму по социальной поддержке горожан заложены в размере 183,1 млрд рублей.

Вопросы от депутатов

По завершении доклада свои вопросы Енилиной задали председатель комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилев и глава фракции КПРФ Ирина Иванова. Первого интересовало, почему планируемые доходы от платных парковок в документе оказались меньше тех, о которых ранее говорили в комитете по транспорту. Напомним, неделей ранее зампред комитета Александра Бахмутская заявила о том, после изменения тарификации доходы Петербурга от платной парковки могут увеличиться в 2026 году до 11,2 млрд рублей.

Енилина ответила, что при планировании бюджета решение об изменении тарификации платных парковок еще не было принято. Ко второму чтению законопроекта сумму доходов откорректируют до указанного значения, пообещала она.

В свою очередь, Иванова интересовалась причинами неравномерности по темпам роста вложений на реализацию госпрограмм. "Темпы роста на здравоохранение у нас 4%, ну 4,2%, по образованию 9%, а на социальную поддержку 12,2%. Вот эта неравномерность чем обусловлена?" — спросила она.

Енилина связала разницу в цифрах с расходами, которые пойдут на строительство или капитальный ремонт зданий. "Что касается текущих расходов, то они все проиндексируются в одинаковых процентах, — заверила глава комфина. — Разное у нас только то, что касается разового характера расходов, это и капитальный ремонт, и реконструкция, строительство".

Еще один вопрос Ивановой касался величины субсидии на финансирование капитального ремонта домов и связи между этой суммой и тарифами на капремонт. Отметим, что в 2026 году Смольный рассчитывает выделить на эти цели 3 млрд рублей.

Енилина сразу же заявила, что размер субсидии не связан с тарифами, при этом основная доля средств приходится на поступления от взносов, собираемых непосредственно с жильцов.

— Что касается текущего года, то они запланированы в сумме 22,5 млрд рублей. Прогноза на 26-й год еще у нас в комитете финансов нет. Но, исходя из этого, это увеличение зависит не только от тарифов, но и соответственно от объема ввода жилья, который ежегодно вводится, — отметила глава комфина.

По словам чиновницы, фактические поступления в фонд капремонта ожидаются в 2025 году в размере 20,7 млрд рублей.

Отдельно высказался глава комиссии ЗакСа по инвестициям Дмитрий Панов, который обратился к главе городского комитета по промышленной политике Александру Ситову с просьбой "обратить особое внимание" на финансирование роботизации в Петербурге и кратно увеличить эти перечисления в дальнейшем.

Выступление Желудкова

На заседании представил свой доклад глава КСП Константин Желудков. Он сосредоточился на замечаниях к некоторым распределителям средств, имея в виду администрации и профильные комитеты. Говоря о проекте, он попросил уточнить ко второму чтению размеры поступлений от акцизов, платных парковок и безвозмездных поступлений с учетом проекта федерального бюджета.

— Законопроект демонстрирует прогресс. <...> Но, как гласит мудрая пословица, нет предела совершенству, — оценил Желудков проект бюджета и перешел к критике.

В частности, он отметил, что некоторые потребности рассчитаны в отсутствие утвержденных тарифов и обязательств. Прошелся он по планируемым закупкам, которые проходят сверх нормативов.

— Некоторые учреждения планируют планшеты вместо 20 тысяч рублей по цене в 60 тысяч рублей, стулья вместо шести тысяч рублей по 10 тысяч рублей, диваны при нормативе в 46 [тысяч] планируют по 70 тысяч рублей, — перечислил он.

По словам Желудкова, наблюдаются случаи, когда на снос деревьев закладывают по 20 тысяч рублей при нормативе 13 тысяч. В качестве примера он привел жилищное агентство Невского района, где "песок при нормативе миллион рублей за тонну, планируют почти по 2 миллиона рублей, песчано-солевую смесь при нормативе 2400 рублей за тонну планируют почти по 3 тысячи рублей".

Отметил он и перепады в стоимости инженерно-технических работ. По его словам, КСП выявила пятикратный перепад в ценообразовании при изучении закупок в Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском и Невском районах. "По лекарствам диапазон завышения цен от 9% до 380%", — продолжил чиновник.

Также Желудков отметил, что в ряде подведомственных комитетам учреждений удалось выявить "неправомерное планирование повышающих коэффициентов за масштаб управления". Суммарно на этом можно было бы сэкономить 111 тысяч рублей, подсчитал он.

Рассмотрение законопроекта о бюджете начнется в Заксобрании в среду, 29 октября. Представлять документ перед депутатами будет лично губернатор Александр Беглов.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова