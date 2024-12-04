ЗакС, возвращение истории и доклад Кутепова

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Заксобрания Петербурга 4 декабря провели заседание в обновленном интерьере. Теперь в Большом зале располагается полномасштабная копия картины Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Также сегодня перед депутатами выступил сенатор Андрей Кутепов, который рассказал о своей работе в Совфеде.

Утром 4 декабря привычное рабочее место депутатов, Большой зал Мариинского дворца предстал перед народными избранниками в новом облике. На стене за президиумом появилась масштабная копия картины "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года" кисти Ильи Репина. Такое обновление, казалось бы, неизменного интерьера приурочили к 30-летию петербургского парламента. Репродукция картины вернулась на свое историческое место - оригинал полотна находился на этой самой стене до упразднения Госсовета в 1917 году. Сейчас он находится на хранении в Русском музее.

До сегодняшнего дня на этом месте была голая стена, на которую выводилось изображение с проектора с информацией о ходе голосования. С недавних пор нужда в проекции исчезла - по бокам от президиума установили большие экраны, а на столе у каждого депутата есть собственный монитор, на котором они могут изучить содержание того или иного документа.

Подготовкой репродукции занимались художник-урбанист Олег Лукьянов, который разработал собственную технологию нанесения изображения, которую он называет "урбан-фреска". Готовая "картинка" печатается на специальном принтере и наносится на поверхность. На установку репродукции картины в Мариинский дворец ушло шесть дней. Как уточнил в беседе с журналистами спикер Заксобрания Александр Бельский, дополнительных согласований с КГИОП не потребовались - ЗакС лишь предупредил комитет о планируемых изменениях.

Кто именно преподнес такой "подарок" парламенту - Бельский уточнять не стал, отметив лишь вклад художника, мастерской "Красотою мир спасется", а также директора Русского музея Аллы Маниловой. Последняя представила необходимый доступ к оригинальной картине.

- Плюс неравнодушный бизнес, - кратко добавил Бельский.

На просьбу уточнить, кто именно из бизнес-среды вызвался помочь в подготовке картины, спикер ответил, что "пока" не может раскрыть все детали.

Многие депутаты в разговоре с ЗАКС.Ру отметили не только эстетическую функцию обновления, но и нравственно-психологическую. Теперь во время принятия того или иного законопроекта они будут вспоминать об исторических личностях, запечатленных на картине.

- Я практически ползаседания сидела, смотрела и думала о том, что в данном случае уже не работает закон исторической близости. Есть закон исторической давности. И мы прекрасно понимаем и знаем, как складывалась судьба этих великих государственных деятелей. В этой картине судьба Российской Империи, - поделилась впечатлениями лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Также на заседании 4 декабря с ежегодным отчетом выступил сенатор Андрей Кутепов, который представляет город в Совете Федерации. Около 20 минут Кутепов рассказывал депутатам о своей работе в Совфеде и ключевых законопроектах, которые находятся на рассмотрении в СФ или в скором времени должны поступить в верхнюю палату парламента.

Вопросы к Кутепову возникли у шести депутатов. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина интересовалась совершенствованием отрасли о трансплантации органов, а именно создания в Петербурге единого центра трансплантации. Член фракции "Единая Россия" Наталия Астахова предложила отменить маркировки "честный знак" для представителей микробизнеса. Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов спросил сенатора о законодательстве об иноагентах, а именно, не жалеет ли он о том, что поддержал инициативу о запрете иностранным агентам занимать выборные должности. Кутепов кратко пояснил, что не жалеет и при повторном голосовании проголосовал бы так же. Вопрос вице-спикера Павла Иткина был посвящен подделке протоколов собраний собственников в многоквартирных домах. Напомним, однажды Иткин сам стал жертвой такой фальсификации. Кутепов пояснил, что этот вопрос еще предстоит изучить подробнее.

Завершая свое выступление, Кутепов поблагодарил депутатов за сотрудничество и отметил заслуги спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По его мнению, уже много удалось достичь. Также он рассказал, что его похвалил за работу член фракции "Единая Россия" Денис Четырбок, что особенно удивило сенатора.

- Нам на самом деле повезло, что у нас такая слаженная команда. Я же не первый раз тут докладываю. И наверное, все-таки благодаря активной позиции, ведущей позиции Валентины Ивановны [Матвиенко] у нас что-то еще получается. Надеюсь, и дальше будет получаться, поэтому я всех приглашаю к активной работе. И, главное, есть результаты. Четырбок даже похвалил меня тут…- сказал напоследок Кутепов.

- Это уровень, - добавил Бельский.























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру