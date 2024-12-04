В Большом зале Мариинского дворца разместили масштабную копию картины Репина

Увеличенную копию полотна Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года" разместили в Большом зале Мариинского дворца, где по средам заседают депутаты Законодательного собрания Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Картина заняла место на стене за спиной президиума. Возвращение ее на историческое место приурочили к 30-летию Заксобрания.

Как рассказали в пресс-службе парламента, подготовкой полотна занимались художник-урбанист Олег Лукьянов, художественная мастерская "Красотою мир спасется" и коллектив единомышленников. Также председатель парламента поблагодарил лично генерального директора Русского музея Аллу Манилову за содействие в реализации проекта. На подготовку копии картины ушло больше двух месяцев.

Сам художник Олег Лукьянов рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что полотно было воссоздано с помощью современных технологий и по своим характеристикам напоминает фреску. По его прогнозам, это позволит изображению оставаться на своем месте "на века".





Оригинальная картина была представлена в 1904 году. Размер картины составляет 400х877 см. В 1917 году, после упразднения Госсовета, картина была передана в Музей революции до 1938 года. Позже она перешла на хранение в Русский музей.

Это не единственное обновление здания Заксобрания за последнее время. Так, недавно после реставрации в интерьеры вернулись мраморные собаки, которые теперь украшают парадную лестницу.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру