Прогноз Смольного о доходах от турналога в 2025 году не сбылся

Бюджет Петербурга в 2025 году пополнился на 902 млн рублей за счет поступлений от туристического налога, сообщил "Коммерсантъ Северо-Запад" 20 января со ссылкой на данные комитета финансов. Изначально, когда закон начал действовать, в Смольном прогнозировали доходы по этой статье на уровне 1 млрд рублей, но осенью чиновники бюджет скорректировали и указали поступления от турналога в размере 884 млн рублей.

О перспективах заработать миллиард на турналоге рассказывал в феврале 2025 года глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

– Прогнозы сейчас делать, наверное, будет <...> не очень благодарное [дело]. Но, если мы говорим о том, что [около] 700 млн рублей за девять месяцев собрали, то, в принципе, миллиард — реальная цифра, – говорил Панкевич на заседании бюджетно-финансового комитета в городском парламенте.

Ранее в этот день депутат Госдумы Алексей Волоцков заявил, что Петербург вошел в число регионов-лидеров по объему собранных средств за счет турналога. В беседе с ТАСС он заявил, что город заработал "почти 1 млрд" рублей.

Закон о туристическом налоге подписан губернатором Александром Бегловым в декабре 2024 года. Он пришел на замену курортному сбору, который действовал в ряде регионов в рамках эксперимента. Так, новый налог в 2025 году предусматривал уплату в казну 1% от стоимости номера каждые сутки пребывания, при этом размер выплаты должен быть не менее 100 рублей. В 2026 году размер налога будет зависеть от сезона. Так, с 1 января по 31 марта он составит 1%, а с 1 апреля по 30 сентября — 2%. С 1 октября по 31 декабря он вернется к 1% от стоимости номера.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру