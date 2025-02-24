Панкевич: Туристический налог может принести около 1 млрд рублей за год

Сборы от туристического налога в Петербурге могут составить около 1 млрд рублей в 2025 году, заявил 24 февраля глава комитета по туризму Евгений Панкевич. Своей оценкой он поделился на совместном заседании бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в городском Законодательном собрании.

— Прогнозы сейчас делать, наверное, будет <...> не очень благодарное [дело]. Но, если мы говорим о том, что [около] 700 млн рублей за девять месяцев собрали, то, в принципе, миллиард — реальная цифра. Плюс мы должны понимать, что там будет индексация, — высказался Панкевич, отвечая на вопрос депутата Ирины Ивановой.

Всего в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года в комитет поступила информация о более чем 3 млн туристов, из которых курортный сбор уплатили почти 2,2 млн человек. Из общей суммы поступлений 465 млн рублей были направлены на инфраструктуру города, отметил Панкевич. Речь идет о благоустройстве пляжей "Ласковый" и "Дюны", а также о ремонте Московских триумфальных ворот.

Курортный сбор был введен в Петербурге с октября 2023 года, однако первые шесть месяцев он действовал по нулевой ставке. С апреля 2024 года с туристов стали взимать по 100 рублей на сутки пребывания. В дальнейшем, с начала 2025 года курортный сбор в Петербурге заменили туристическим налогом. Его ставка в ближайшие три года будет постепенно повышаться и составит 3 % в 2027 году. В минувшем январе депутаты ЗакСа выступили с федеральной инициативой об освобождении от уплаты турналога иногородних студентов, которые обучаются очно в вузах городов, где он действует.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру