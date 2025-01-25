Депутат ЗакСа Четырбок предложил освободить студентов от турналога

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") совместно с коллегами выступил с федеральной инициативой освободить от уплаты туристического налога иногородних студентов, обучающихся очно в вузах тех городов, где действует данный сбор, об этом 25 января он написал в своем Telegram-канале.

Помимо Четырбока, авторами инициативы стали Наталия Астахова, Павел Крупник, Марина Макарова и Елена Рахова. Все представляют фракцию "Единая Россия". Стоит отметить, что депутаты внесли на рассмотрение инициативу как раз в День студента.

Как отметил парламентарий, многие студенты, приехавшие из других регионов, сталкиваются с нехваткой мест в общежитиях и вынуждены останавливаться в хостелах, апарт-отелях или гостиницах, оплачивая туристический налог. Однако, по его словам, такие учащиеся не являются туристами в привычном смысле и не должны нести дополнительные финансовые издержки.

"Ввести такие меры мы с коллегами предлагаем централизованно, на территории всей страны для того, чтобы во всех регионах обеспечить одинаково комфортные условия обучения для молодежи," – подчеркнул Денис Четырбок.

Напомним, что в Петербурге вместо курортного сбора с 1 января 2025 года введен туристический налог. Им облагаются организации и предприниматели, оказывающие услуги по размещению туристов, а не сами путешественники. Ставка турналога будет увеличиваться от 1% в 2025 году до 3% в 2027 году. Минимальный размер налога составляет 100 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру