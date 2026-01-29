Петербургские налогоплательщики перечислили 3,9 трлн рублей в федбюджет

Петербург разделяет сложности вместе со всей страной и помогает ей налоговыми отчислениями, заявил 29 января губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства по вопросу исполнения бюджета за 2025 год. Глава города пообещал продолжить работу в этом направлении, комментируя доклад главы регионального УФНС Александра Гнедых.

— Мы одна страна, так не бывает — строительство коммунизма в одном взятом регионе. Поэтому мы разделяем все трудности и сложности совместно с нашей страной, помогаем. Более 3 трлн [рублей налоговых отчислений] — это наш вклад, вклад тружеников нашего города, наших предприятий. Это хорошая поддержка Российской Федерации. Мы это хорошо понимаем. И мы к этому идем. Будем и дальше так же работать и увеличивать именно доходную часть, чтобы пополнять российский бюджет. Потому что мы обязаны просто этим заниматься, — поделился соображениями глава города.

По словам Беглова, формирование бюджета на 2025 год проходило со сложностями и в некоторых моментах сопровождалось "серьезной турбулентностью". В Смольном понимали существование сложностей с расходованием средств "в связи с теми событиями, которые сегодня происходят", отметил он без уточнения, о чем идет речь.

Перед губернатором с докладом выступил глава УФНС по Петербургу Гнедых, который сообщил, что в 2025 году налогоплательщики города совместно перечислили в бюджетную систему России 3,9 трлн рублей. Это на 12 % превысило показатели 2024 года и, по мнению Гнедых, подтвердило стрессоустойчивость экономики Северной столицы. В то же время, по его оценке, исполнение бюджета в прошлом году проходило с трудностями.

— На первом видеосовещании в этом году у нашего руководителя мы услышали очень такую неприятную весть: 29 регионов Российской Федерации в 2025 году не исполнили свои бюджеты по собственным доходам. Но причина все та же: уменьшение доходности бизнеса, уменьшение платежей по налогу на прибыль и прочее, — поделился сведениями Гнедых.

Представитель налогового ведомства сообщил, что решать проблемы с наполнением казны планируется, в том числе, путем поиска дополнительных источников для восполнения выпадающих доходов бизнеса. Резервы для этого имеются, полагает он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру