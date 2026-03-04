Корабельников отчитался об исполнении бюджета за два месяца

С начала 2026 года в бюджет Петербурга поступило 176 млрд рублей, сообщил 4 марта вице-губернатор Алексей Корабельников. Расходы казны в январе и феврале оказались выше, составив 182,6 млрд рублей.

Собственные доходы петербургского бюджета достигли отметки в 169,7 млрд рублей. Темп их роста составил 105,5 % год к году, темп роста налоговых платежей равняется 109 %.

Исполнение расходной части превысило показатели за аналогичный период 2025 года на 11,1 %. В абсолютных цифрах рост составил 23,6 млрд рублей.

В 2026 году доходы городского бюджета запланированы в размере 1,46 трлн рублей, расходы должны составить 1,65 трлн. Дефицит бюджета заложен в размере 188,75 млрд рублей. Закон о бюджете на 2026-2028 годы губернатор Александр Беглов подписал в конце прошлого ноября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру