"Обычная практика": Четырбок объяснил спешку в принятии закона о ДМС для губернатора

Глава бюджетно-финансового комитета Заксобрания депутат Денис Четырбок рассказал ЗАКС.Ру, почему инициативу о ДМС для губернатора и других госслужащих пришлось принимать в ускоренном режиме. Закон, напомним, был утвержден в виде поправки к другому документу, который не был связан с предоставлением медстраховки. Текст поправки оказался больше, чем первоначальный законопроект.

— У нас других вариантов не было. Текст поправки находился на согласовании в органах исполнительной власти. Там достаточно сложный текст, но документ должен был быть принят до подписания бюджета. Мы просто не успевали, поэтому, пока был согласовательный процесс… Это обычная практика, — рассказал Четырбок корреспонденту ЗАКС.Ру.

Согласно принятому закону, с 1 января 2026 года глава Петербурга и другие государственные служащие, в том числе депутаты городского парламента, смогут получить лечение в рамках добровольного медицинского страхования. Также услугами ДМС смогут воспользоваться члены семей некоторых чиновников. Оплата будет производиться из средств бюджета Петербурга.

Инициативу рассмотрели в окончательном чтении 26 ноября. На следующий день, 27 ноября, губернатор Александр Беглов поставил подпись на документе. Бюджет города на предстоящие три года был подписан 28 ноября.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру