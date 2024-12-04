Путин включил Малькевича в состав СПЧ

Депутат петербургского Заксобрания Александр Малькевич ("Единая Россия") вошел в состав Совета по правам человека, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа. Документ появился 4 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав Совета следующих лиц: <...> Малькевич А. А. — журналист, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга", — среди прочего, говорится в тексте указа.

Сам Малькевич отреагировал на назначение словами о том, что "ждет и готовится" к традиционной встрече членов СПЧ с президентом. "Новый этап! Новые вызовы! Новые возможности! И всё это — не просто большая честь, но и большая ответственность", — написал он в своем Telegram-канале "Депутат Малькевич".

Также места в Совете получили ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Из состава членов СПЧ выведены президент московского отделения Международной академии архитектуры Алексей Боков, глава Конфедерации труда России Борис Кравченко, президент фонда "Антимафия" Евгений Мысловский и члена президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елену Шишкину.

Депутатский мандат Малькевич получил по итогам трехдневных довыборов в ЗакС по 18-му округу в минувшем сентябре. В конце ноября он стал лауреатом премии "Блогема", на церемонии награждения с его подачи состоялась минута памяти погибших в зоне СВО. Накануне Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело о вымогательстве у Малькевича крупной суммы денег. В беседе с ЗАКС.Ру депутат заявил о готовности участвовать в процессе, если его вызовут в суд.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру