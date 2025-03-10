Крупник попросил Мединского разобраться в вопросе демонстрации православных символов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник направил обращение к помощнику президента, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому с просьбой разобраться в вопросе создания единых рекомендаций по публичному использованию религиозных символов, чтобы избежать случаев возможного "цензурирования". Ранее общественники в России обратили внимание на случаи, когда православные храмы в рекламных материалах демонстрировались без крестов.

"Считаю важным обратить внимание на то, что некоторые люди при изображении православных храмов, например, в детских книжках, брошюрах о путешествиях по городам России или при создании муралов несознательно или сознательно, ссылаясь на закон о рекламе, заменяют или удаляют христианскую символику. В православной стране православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа – креста", - сообщил Крупник в своем Telegram-канале 10 марта.

Парламентарий подчеркивает, что несознательной "цензуре" нельзя подвергать любые религиозные объекты, в том числе и изображения мечетей, которые, по мнению Крупника, нельзя размещать без полумесяца.

Как отмечает "Парламентская газета", подобные случаи сокрытия православных символов участились из-за положения в законе о рекламе, согласно которому в соответствующих материалах нельзя использовать государственные и религиозные символы. Крупник заявил, что готов организовать круглый стол с представителями ведущих конфессий в Петербурге.

Константин Леньков / Фото предоставлено Павлом Крупником