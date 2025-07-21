Миронов призвал снижать стоимость блюд в аэропортах при введении ограничений

Председатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов предложил обязать кафе на территории аэропортов снижать вдвое стоимость блюд, а также продавать воду не дороже 50 рублей в случае введения ограничений более чем на три часа. Как рассказал глава СРЗП 21 июля в своем telegram-канале, соответствующее обращение он направил в адрес министра транспорта России Андрея Никитина.

По словам Миронова, цены в заведениях общепита на территории аэропортов в несколько раз выше, чем в других местах. При этом владельцы кафе объясняют подобные накрутки дорогой арендой.

"Для решения проблемы предлагаю Минтрансу обязать аэропорты пересмотреть договоры аренды. Прописать условия, чтобы в случае ограничения работы аэропортов более чем на три часа кафе могли снижать цены в меню на 50%, а питьевую воду продавать не дороже 50 рублей за бутылку в 0,5 литра", - написал Миронов в своем telegram-канале.

В публикации глава СРЗП также поделился, что сам столкнулся с задержкой вылета из-за ограничений в столичных аэропортах. По словам Миронова, ночью 19 июля он добирался из Петербурга в Москву более 10 часов: сначала вылет в столицу был задержан, а затем самолет приземлился в Ярославле. Оттуда депутат вместе со своим помощником добирались "своим ходом".

Напомним, в минувшие выходные в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Из-за этого петербургский аэропорт Пулково, выступающий "запасным аэродромом", принял 29 московских рейсов в ночь на 20 июля и 22 рейса в ночь на 21 июля.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру