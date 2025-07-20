Петербургский аэропорт Пулково принял 29 рейсов, направлявшихся в Москву, сообщила пресс-служба воздушной гавани рано утром 20 июля. В ночь на 20 июля в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

"Из 29 рейсов, которые были перенаправлены в Пулково, 14 ещё готовятся к вылету - наземные службы завершают все необходимые процедуры", - говорится в публикации пресс-службы.

В Пулково добавили, что аэропорт занимается стабилизацией расписания. Для помощи пассажирам в терминале работают агенты по гостеприимству, а также касса РЖД, располагающаяся на втором этаже рядом с кассами авиакомпаний.

В предыдущем сообщении пресс-службы пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. По данным онлайн-табло на 10:45, после введения ограничений в столичных аэропортах в Пулково были задержаны несколько вылетов в Москву, а также в Анталью, Калининград, Махачкалу, Минеральные воды, Калининград, Астрахань и ряд других городов. Кроме того, были отменены вылеты в Стамбул, Владикавказ, Ставрополь и Тегеран, а также 11 рейсов в Москву.

Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск судов в аэропорту Шереметьево были введены после 12 ночи 20 июля. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский подобные меры затронули после 2 часов ночи. Ограничения в Шереметьево были сняты ближе к 3 часам, а во Внуково, Домодедово и Жуковском – около 4 часов. Всего за это время на запасные аэродромы были направлены 134 столичных рейса: 78 из них направлялись в Шереметьево, 45 – во Внуково, восемь – в Домодедово и три – в Жуковский.

Утром 20 июля московские аэропорты вновь были введены ограничения. О введении ограничений во Внуково в Росавиации рассказали в 9:30, о подобных мерах в Шереметьево – в 10:32. По состоянию на 10:50, ограничения не были сняты.

По информации Минобороны, в ночь на 20 июля над территорией Московского региона были сбиты 19 БПЛА, 16 из которых направлялись в Москву.

Напомним, 17 июля в Пулково также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продлились чуть более 2 часов. За это время на запасные аэродромы были вынуждены уйти 2 рейса, направлявшихся в Петербург.

Анастасия Луценко, фото: пресс-службы Росавиации