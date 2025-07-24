Боярский: решений о блокировке WhatsApp* в России нет

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что решений о блокировке WhatsApp* и Telegram на территории России нет, сообщил ТАСС 24 июля. При этом он подчеркнул, что претензии к иностранным мессенджерам у российских властей все-таки присутствуют.

"Таких решений [об ограничениях работы иностранных мессенджеров] просто нет. Да и уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, ну, не очень правильно", - приводит ТАСС слова Боярского с пресс-конференции.

При этом депутат отметил, что зарубежные платформы не выполняют "несколько существенных требований российского законодательства". В частности, он назвал требование локализовать персональные данные россиян и удалять запрещенную информацию.

По словам Боярского, иностранным мессенджерам "не так много надо сделать", чтобы соответствовать нормам российского законодательства. Депутат добавил, что если зарубежные сервисы откроют в России уполномоченные представительства и зарегистрируют в Роскомнадзоре кабинеты для обратной связи, то у российских властей к ним не останется никаких вопросов.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании "национального мессенджера", которым должно стать приложение MAX. Его разработкой занимается VK. Ранее в нем зарегистрировались ряд петербургских депутатов, включая спикера городского Заксобрания Александра Бельского, а также члены правительства Петербурга — в частности, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Константин Звоник, Кирилл Поляков, Николай Линченко и Владимир Омельницкий.

При этом на фоне активного продвижения отечественного мессенджера стали появляться обсуждения возможной блокировки иностранных платформ. В частности, подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран поручил правительству президент России Владимир Путин. После этого зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp с "большой долей вероятности" попадет под ограничительные меры.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру