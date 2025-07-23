ЛДПР предложила переводить беременных на удаленку

Группа депутатов от партии ЛДПР подготовила законопроект об обязанности работадателей позволять беременным женщинам и многодетным родителям работать дистанционно, сообщили 23 июля в Telegram-канале фракции в Госдуме.

Среди категорий, которым также предлагается предоставить по их желанию возможность "удаленки", мамы детей до трех лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет, а также родители детей с инвалидностью.

"Представьте, каково беременным женщинам ежедневно добираться до места работы, если оно "за тридевять земель". Не меньше сложностей испытывают многодетные работники, когда им необходимо отлучиться с ребёнком в поликлинику или забрать детей из школы", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас по Трудовому кодексу РФ работадатели могут оформлять с сотрудниками возможность удаленной работы, но решение по этому вопросу остается за нанимателейм исходя из потребностей компании. По мнению представителей ЛДПР, будущие мамы и те, кто уже стал родителем, должны в обязательном порядке иметь возможность работать дистанционно, если специфика работы это позволяет.

Пока законопроект направлен на отзыв в правительство России.

Отметим, с похожей инициативой осенью 2024 года выступала партия "Справедливая Россия - За правду".

Напомним, в начале июля Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении размера пособия по беременности и родам студенткам вузов. А в июне 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей студенткам из Петербурга, вставшим на учет по беременности в период с 12-й недели до родов.

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