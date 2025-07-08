Госдума одобрила повышение выплат беременным студенткам

Депутаты Государственной думы 8 июля поддержали сразу во втором и третьем чтениях закон об увеличении размера пособия по беременности и родам студенткам вузов и учащимся учреждений допобразования и научных организаций. Ожидается, что изменения вступят в силу уже с 1 сентября.

Поправки вносятся в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Сейчас беременные учащиеся могут претендовать на получение пособия в размере стипендии. Норма предусматривает, что вместо этого размер выплаты должен будет соответствовать 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания. В Петербурге на 2025 год этот показатель равняется 21 069 рублям.

Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, сейчас средний размер стипендии в России колеблется в промежутке от двух тысяч до пяти тысяч рублей. "Таким образом, размер пособия составляет от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам", — подсчитали авторы проекта.

Сами пособия должны будут выделяться из средств федерального бюджета. Полномочиями по их назначению планируют наделить Социальный фонд России.

Месяцем ранее губернатор Александр Беглов подписал ряд поправок в Социальный кодекс Петербурга. Одна из них касалась предоставления единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей школьницам и студенткам, вставшим на учет по беременности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру