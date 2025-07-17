Горячева: Законопроект о сталкинге внесут в Госдуму осенью

Фракция "Новые люди" внесет обновленную версию законопроекта о запрете навязчивого преследования (сталкинга) в осеннюю сессию Государственной думы, передает ТАСС слова депутата Ксении Горячевой. Заявление прозвучало по итогам круглого стола "Сталкингу — нет".

"Осенью выйдем уже с законодательной инициативой", — заявила депутат информагентству.

Горячева уточнила, что первоначально планировалось внести инициативу в весеннюю сессию, однако проект нуждается в доработке.

Впервые "Новые люди" внесли законопроект о сталкинге в октябре 2023 года. Суть его сводилась к введению судебного запрета на приближение к человеку или иные виды взаимодействия с ним. По мысли авторов, подобная мера могла бы защитить граждан, которые становятся жертвами настойчивого преследования.

Законопроект не получил поддержку комитета ГД по госстроительству и законодательству. В своем заключении комитет указал, что предлагаемые депутатами меры "не соответствуют целям защиты граждан от посягательства", поскольку предполагают необходимость "длительного судебного разбирательства". Также в комитете усомнились в действенности судебного запрета в условиях, когда жертва и агрессор проживают вместе.

Рассмотрение проекта длительное время откладывали, пока в апреле 2025 года он не был отклонен.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Ксении Горячевой