Госдума приняла поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов

Депутаты Государственной думы 17 июля приняли поправки о введении штрафов за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, а также за рекламу VPN-сервисов, сообщает ТАСС.

Поправки были внесены в июле в законопроект, принятый в первом чтении еще в январе 2025 года, о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Документ предполагает в частности введение новой статьи КоАП о наказании за "поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним". Штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей. За рекламу сервисов по обходу блокировок россиянам будут грозить штрафы от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц "вилка" указана в пределах 80-150 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Внесенные поправки вызвали бурное обсуждение среди пользователей интернета. С критикой проекта выступала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявлявшая, что после вступления этого закона в силу ее организация не сможет выявлять опасный контент в сети и передавать данные о нем в МВД. Против поддержки документа высказывались и некоторые депутаты Госдумы. Глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский в свою очередь заявлял, что добропорядочным пользователям не стоит бояться штрафов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал парламентариев более подробно объяснить суть и перспективы реализации законопроекта.

фото ЗАКС.Ру