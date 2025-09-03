ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
3 сентября 2025, 19:15

"Новые люди" призвали внедрить механизмы защиты детей от кибербуллинга

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Антон Ткачёв и Георгий Арапов предложили разработать дополнительные механизмы защиты детей от травли в интернете, сообщил 3 сентября ТАСС. Соответствующее обращение они направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. 

По словам депутатов, к ним поступают обращения от родителей, учителей и общественных организаций, обеспокоенных проблемой травли и буллинга в детских онлайн-сообществах. В связи с этим парламентарии призывают добавить в закон об информации положения, которые прописывали бы обязанность организаторов распространения информации в интернете пресекать и предотвращать подобные проявления.

В частности, они предлагают внедрить упрощенные механизмы подачи жалоб на оскорбительный и травмирующий контент со стороны несовершеннолетних пользователей и их представителей. Депутаты также хотят обязать организаторов распространения информации среди несовершеннолетних ускоренно удалять материалы с травлей и буллингом и накладывать временные ограничения на участие пользователей, распространяющих подобную информацию в детских онлайн-сообществах.

Напомним, в апреле глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") рассказал, что в нижней палате парламента готовится законопроект о профилактике травли среди детей. Одна из предложенных в документе мер включает перевод школьников, которые травят других учеников, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения. 

В свою очередь, лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением сделать обязательным наличие ставок психологов в школах. По его мнению, это позволит предотвратить распространение буллинга.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


