Развитие искусственного интеллекта начнут обсуждать в Госдуме осенью

Слушания по развитию искусственного интеллекта (ИИ) запланированы в Госдуме на ноябрь этого года, сообщил 4 сентября ТАСС со ссылкой на главу фракции "Новые люди" Алексея Нечаева. Такое заявление парламентарий сделал в ходе своей рабочей поездки Екатеринбург.

"Партия очень активно продвигает тему роботизации, мы предложили федеральный проект по робототехнике и сделали большой круглый стол, а теперь мы проводим в ноябре в Государственной думе слушания по искусственному интеллекту", - сказал он.

По словам Нечаева, Россия должна стать не только моральным, но и технологическим лидером. Он подчеркнул, что "Новые люди" активно работают в этом направлении.

Отметим, что вопрос развития и регулирования искусственного интеллекта волнует законодателей на разных уровнях. Так, в конце июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно разрабатывать собственные платформы для развития искусственного интеллекта, так как "чужеродный" ИИ представляет опасность для граждан России и для страны в целом.

В начале августа Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассказал, что в Госдуме обсуждают инициативу о признании использования ИИ для совершения преступлений отягчающим обстоятельством.

Кроме того, в том же месяце глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник призвал ввести маркировку контента, сгенерированного или измененного нейросетью. Для авторов, которые не ставят соответствующую пометку на своем контенте, депутат предложил предусмотреть ответственность.

