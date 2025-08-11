Крупник снова призвал маркировать контент от нейросетей

Глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник вновь предложил ввести маркировку контента, сгенерированного или измененного нейросетью, сообщило 11 августа RT. На этот раз с таким предложением депутат обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову.

"Учитывая высокую общественную опасность явления, считаю необходимым внедрить правила обязательного маркирования любого нейросетевого контента, находящегося в общественном доступе. Прошу вас изучить возможность обязательной маркировки любых сгенерированных или изменённых изображений, видеороликов или аудио соответствующими сообщениями", — цитирует текст обращения Крупника издание.

По словам депутата, интернет "полнится" фейковыми новостями, интервью, фото и видео, искажающими реальность. Как считает Крупник, сгенерированный нейросетью контент представляет серьезную опасность, так как может вводить в заблуждение и использоваться для манипуляций людьми.

В своем обращении депутат также призвал ведомство рассмотреть возможность введения ответственности для авторов нейросетевого контента, публикующих его без соответствующей маркировки.

Напомним, в апреле Крупник уже обращался с инициативой маркировки контента к главе Минцифры России Максуту Шадаеву. Тогда парламентарий также отмечал, что нейросетевой контент может использоваться злоумышленниками для манипуляции в преступных целях.

Отметим, что зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал о разработке законопроекта о маркировке изготовленного нейросетями контента еще в июне 2023 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру