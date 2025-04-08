Крупник предложил маркировать контент от нейросетей

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник предложил внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, находящегося в публичном свободном доступе, сообщил он в своем telegram-канале 8 апреля. Соответствующее обращение депутат направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву.

"Учитывая высокую общественную опасность явления, считаю необходимым внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, находящегося в публичном свободном доступе. Прошу вас изучить возможность обязательной маркировки любых сгенерированных или изменённых изображений, видеороликов или аудио соответствующими сообщениями-плашками для избежания потенциально общественно опасных ситуаций, связанных с использованием их в преступных целях", — приводит цитату из текста документа RT.

По мнению Крупника, искусственный интеллект и нейросети стали частью нашей повседневной жизни. По его словам, на данный момент не менее половины фото, аудио и видео в социальных сетях были созданы ИИ или нейросетью. При этом депутат подчеркнул, что подобный контент иногда практически неотличим от созданного людьми.

В связи с этим, нейросетевой контент может использоваться злоумышленниками для манипуляции людьми в преступных целях. По утверждению Крупника, такие случаи уже были зафиксированы и задокументированы.

Напомним, что в середине марта идею маркировки нейросетевого контента также озвучил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. При этом в июне 2023 года о разработке соответствующего законопроекта рассказывал другой зампред комитета Антон Горелкин.

В январе 2025 года вопросом дипфейков также заинтересовался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, они могут создавать угрозу национальной безопасности и наносить ущерб обществу. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о законодательном регулировании данной области.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру