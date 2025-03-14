Депутат Свинцов считает, что Госдуме пора заняться маркировкой контента нейросетей

Представитель фракции ЛДПР в Госдуме и зампред парламентского комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в законодательстве следует закрепить необходимость маркировки контента, созданного при помощи искусственного интеллекта, сообщает 14 марта ТАСС.

По мнению Свинцова, в этом году депутатам следует приступить к подготовке проектов в сфере регулирования искусственного интеллекта. "Элементы законодательства в области маркировки контента, созданного с использованием искусственного интеллекта, наверное, это первый шаг, который необходимо делать", - заявил он на тематическом круглом столе в нижней палате парламента.

Вопрос необходимости маркировки контента, созданного нейросетью, обсуждается уже несколько лет. Сам Свинцов в интервью "Дума ТВ" летом 2023 года пояснял, что указывать на применение технологий ИИ следует, в частности, в художественных произведениях: кино, литературе, живописи. "Колоссальные риски" он видел и в использовании нейросетей для создания политических выступлений. В том же 2023 году о подготовке законопроекта на эту тему заявлял депутат Госдумы Антон Горелкин. Заняться вопросом законодательного регулирования дипфейков призывал в январе 2025 года и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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