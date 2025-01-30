Патриарх Кирилл призвал законодательно регулировать дипфейки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что дипфейки могут создавать угрозу национальной безопасности и наносят ущерб обществу, поэтому стоит рассмотреть вопрос об их законодательном регулировании, передает ТАСС. Об этом он заявил на прошедшем 30 января пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Москве.

По мнению патриарха, необходимо продумать систему контроля над содержательной достоверностью медиаполя, так как в скором времени уровень подделок станет настолько высокий, что их не смогут различить судебные эксперты.

"Если это произойдет и не будет уже сегодня предотвращено, то станет невозможным отличить правду от лжи, что даст злонамеренным людям мощные инструменты для манипуляции общественным сознанием", - подчеркнул он.

Глава РПЦ также уверен, что западные программы искусственного интеллекта не являются нейтральными и "направлены на пропаганду политкорректности, становясь инструментом политической манипуляции".

Напомним, что во вторник патриарх Кирилл поддержал запрет сатанизма как экстремистского движения.

Фото: пресс-служба Смольного