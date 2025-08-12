Боярский призвал признать использование ИИ отягчающим обстоятельством

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что использование искусственного интеллекта при совершении преступлений должно считаться отягчающим обстоятельством, сообщил 12 августа ТАСС. Соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе подкаста "Переговорка", выпускаемого партией "Единая Россия".

"Я поддерживаю, что использование современных технологий, искусственного интеллекта для совершения преступлений, мошеннических действий однозначно должно становиться отягчающим обстоятельством", - заявил Боярский.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении уже ведется в Госдуме. Депутаты ведут обсуждение подобной инициативы как на партийной площадке, так и в думском комитете по информполитике. По словам Боярского, инициатива встречает "понимание и поддержку".

Напомним, днем ранее глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник призвал ввести маркировку контента, сгенерированного или измененного нейросетью. Для авторов, которые не ставят соответствующую пометку на своем контенте, депутат предложил предусмотреть ответственность.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру