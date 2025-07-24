Матвиенко призвала создать "суверенный" искусственный интеллект

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нужно разрабатывать собственные платформы для развития искусственного интеллекта, сообщил 24 июля ТАСС. По словам спикера Совфеда, "чужеродный" ИИ представляет опасность для граждан России и для страны в целом.

"Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался. Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство", - заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Она подчеркнула, что ИИ является направлением, которое может поспособствовать технологическому лидерству России. В связи с этим она призвала не "сдерживать его развитие". Матвиенко отметила, что не стоит затягивать с законодательным регулированием этой сферы. По ее словам, профильный комитет Совфеда работает в этом направлении.

Матвиенко подчеркнула, что в вопросе законодательного регулирования ИИ важно не затормозить развитие этой сферы, и при этом уберечь россиян и в целом страну от возможных негативных последствий.

Напомним, в середине апреля глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что искусственный интеллект мог бы заменить половину чиновников. Слова министра поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ИИ "уже сейчас" может заменить чиновников "на каких-то участках".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру