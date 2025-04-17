Песков и Шадаев поддержали замену чиновников на ИИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что искусственный интеллект уже сейчас может заменить чиновников на отдельных участках. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос корреспондента Life 17 апреля. Ранее подобную мысль озвучил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"В какой-то степени на каких-то участках, конечно, может. Уже даже сейчас, безусловно. Здесь просто нужно смелее внедрять. Конечно, может и эффективность повысится, беспристрастность и скорость", - сообщил Песков в ответ на вопрос журналиста.

Он также напомнил, что администрация президента уже использует искусственный интеллект, в частности, во время подготовки пресс-конференции Путина – "одного из важнейших мероприятий с участием президента".

Ранее днем 17 апреля глава Минцифры Шадаев во время международной конференции по анализу данных и технологиям ИИ First Russian Data Forum заявил, что искусственный интеллект мог бы заменить половину чиновников.

"Человека, надеемся, он [ИИ] не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", - сказал Шадаев.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что депутаты Госдумы совместно с юристами и представителями участников рынка ИИ подготовили законопроект, регулирующий работу искусственного интеллекта в России. В частности, предлагается ввести запрет систем ИИ с "неприемлемым уровнем риска", установить ответственность для разработчиков и обязать маркировать нейросетевой контент.

В апреле предложение внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента также направил в адрес Шадаева лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник.

Анастасия Луценко, фото: unsplash