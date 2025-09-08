Миронов предложил называть Петербург Ленинградом по праздникам

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил временно возвращать Петербургу название Ленинград по праздничным дням и памятным датам, сообщил ТАСС 8 сентября. По мнению лидера СРЗП, это стоит делать девять раз в году.

"Сейчас почетное имя "город-герой Ленинград" в праздники используют наравне с названием города, указатели "Санкт-Петербург — город-герой Ленинград" устанавливают на автомагистралях, в аэропорту Пулково, у Московского вокзала, в Большом порту. Хорошее решение, но все же какое-то половинчатое и незавершенное. Я предлагаю использовать пример Волгограда, который девять раз в году временно именуется "Сталинградом", – приводит издание слова Миронова.

Так, глава СРЗП также предлагает называть Петербург Ленинградом девять раз в году по случаю праздников и памятных дат. По мнению Миронова, возвращать это название городу стоит по следующим дням:

18 января – День прорыва блокады Ленинграда;

27 января – День полного снятие блокады;

23 февраля – День защитника Отечества;

1 мая – день, когда Ленинград был назван городом-героем;

8 мая – день награждения Ленинграда орденом "Золотая звезда";

9 мая – День Победы;

22 июня – День памяти и скорби;

8 сентября – День начала блокады Ленинграда;

9 декабря – День героев Отечества.

В заключении Миронов выразил надежду, что его инициативу поддержат как сами петербуржцы, так и депутаты городского Законодательного собрания. По его мнению, это станет символом уважения к подвигу предков.

Напомним, в январе 2023 года партия "Коммунисты России" призвали присвоить Петербургу официальное название — "Санкт-Петербург город-герой Ленинград". С этой инициативой они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Государственной думы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру