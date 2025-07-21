Пулково принял еще 22 рейса, следовавших в Москву

Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял еще 22 перенаправленных рейса, летевших в Москву, сообщила пресс-служба воздушной гавани 21 июля. Ночью в московских аэропортах вновь вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Из-за временных ограничений на взлёт и посадку в московских аэропортах Пулково уже принял 22 рейса, перенаправленных в Санкт-Петербург. Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график", - говорится в публикации аэропорта.

В пресс-службе Пулково предупредили, что в расписании возможны корректировки. По состоянию на 11:25, 21 июля были отменены 20 рейсов, из них 15 должны были следовать в Москву. Также отменили вылет в Шымкент, Саратов, Энфида-Хаммамет, Калугу и Ош. Кроме того, были задержаны 17 рейсов: в Иркутск, Ярославль, Красноярск, Астрахань, Казань, Калининград, Тбилиси, Даламан, Минеральные Воды, а также 8 вылетов в Москву.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в ночь на 21 июля ограничения вводились в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. По данным Минобороны, в период с 23:20 20 июля до 7:00 21 июля над Московским регионом были перехвачены и уничтожены 23 БПЛА.

Напомним, днем ранее в Пулково отчитались, что за ночь аэропорт принял 29 рейсов, направлявшихся в Москву, из-за ограничений в столичных аэропортах. В ночь на 20 июля ограничения также вводились во всех четырех столичных аэропортах, всего на запасные аэродромы ушли 134 рейса.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру